هذا هو التحدي الأكبر لنادي الهلال قبل مواجهة الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الهلال، اليوم، مباراةً قويةً ضد فريق الاتفاق في إطار لقاء الجولة ال11 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

ويأمل نادي الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، في الفوز على الاتفاق من أجل الابتعاد -ولو قليلًا- عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وسيكون التحدي الأكبر أمام الهلال هو الفوز على فريق الاتفاق وحصد النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة، خاصة أن الزعيم تعادل في مباراته الأولى المؤجلة ضد الفيصلي بهدف لكل فريق.

وأبدى البعض امتعاضه وعدم رضاه على أداء الهلال في لقاء الفيصلي في بطولة الدوري.

يتواجد الهلال في صدارة دوري المحترفين حاليًا برصيد 34 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي.







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