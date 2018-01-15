هذا هو حلم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

يصارع النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقوة وشراسة أباطرة وعملاقة الدوري الإنجليزي وذلك من أجل نيل لقب هداف الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وتألق صلاح وسجل هدفًا جميلًا في شباك فريق مانشستر سيتي بالأمس في الدوري الإنجليزي حيث انتهت هذه المباراة النارية بفوز ليفربول برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ويذكر أن محمد صلاح سجل 18 هدفاً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير والذي سجل 20 هدفاً.

ويتمنى محمد صلاح أن يحقق إنجازاً تاريخياً كبيراً وأن يكون أول لاعب عربي ومصري يُتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي خاصة أن البريميرليج أقوى دوري في العالم من حيث المتعة ونسب المشاهدة والمتابعة.

ويسعى فريق ليفربول للتألق والفوز ببطولة في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

وكان يورجن كلوب قد جاء لتدريب ليفربول في أكتوبر من عام 2015 خلفًا للمدرب الآيرلندي الشمالي برندن رودجرز.

يذكر أن محمد صلاح سجل مع ليفربول بالموسم الحالي 24 هدفاً في كافة المسابقات ولعب 30 مباراة وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وكان محمد صلاح قد قاد المنتخب المصري للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعدما سجل هدفين في مرمى منتخب الكونغو برازفيل في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

سبق لصلاح أن تُوج من قبل بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي، كما نال هدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي لقب أفضل هدف لليفربول في البريميرليج عن شهر ديسمبر الماضي.

انضم صلاح إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي كما سبق له اللعب مع تشيلسي الإنجليزي، وبازل السويسري ، وفيورنتينا الإيطالي والمقاولون العرب المصري.

فاز محمد صلاح مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2017 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم متفوقًا على السنغالي ساديو ماني والجابوني بير أوباميانج.







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