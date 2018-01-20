هذا هو هدف الأهلي في كأس خادم الحرمين

المواطن - محمد سمعه

ينافس النادي الأهلي بشراسة جميع الأندية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في العام الحالي من أجل الفوز بها.

ويسعى الراقي، بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى تحقيق النتائج الطيبة من أجل إسعاد الجماهير والمنافسة على لقب الدوري السعودي.

ويريد الأهلي الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في العام الحالي؛ وذلك لإعادة اللقب إلى خزائن الراقي والغائب عنه منذ عامين.

وعانى الأهلي في بداية الموسم من بعض النتائج السلبية؛ والتي جعلت جماهير الراقي تُطالب بإقالة المدرب ريبروف بسبب سوء النتائج.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي في أكثر من مناسبة أنه يدعم المدرب ريبروف من أجل تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالي.

من ناحية أخرى رحل اللاعب محمد عبدالشافي ظهير أيسر الأهلي عن الفريق إلى فريق الفتح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

كما انتقل لاعب الأهلي السابق ياسر الفهمي إلى صفوف فريق الباطن في فترة انتقالات يناير الحالية.

يذكر أن الأهلي سيلتقي بفريق العروبة غداً الأحد في إطار لقاءات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يتواجد الأهلي حالياً في المركز الثاني ببطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وكان الأهلي هزم فريق الباطن في الجولة ال17 يوم 12 يناير الحالي بخماسية دون رد في مباراة شهدت حضور السيدات والعائلات السعودية للمرة الأولى.

سيواجه النادي الأهلي في الجولة ال19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الشباب حيث ستقام المباراة يوم 30 يناير الحالي.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016 على حساب نادي النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف وتحقيق قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.







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