هذه آثار انفجار شاحن جوال مقلد في سيارة بالمدينة المنورة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

كشف أحمد الزهراني، من المدينة المنورة، عن سبب انفجار شاحن جواله داخل سيارته، أثناء توقفها وتطاير زجاجها خلال زيارته لأحد أصدقائه.

وقال الزهراني لـ”المواطن”: إن سبب انفجار الشاحن داخل سيارته كونه مُقلد (غير أصلي) .

الجدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، سيطرت على حادث حريق في سيارته من نوع فورد قبل أسابيع، دون وقوع إصابات.

وكان الزهراني تفاجأ بإبلاغ أحد أصدقائه أن حريقًا اندلع في سيارته، وحضرت فرق الدفاع المدني وسيطرت عليه.

وحذّر الزهراني، عبر “المواطن”، من شراء الشواحن المقلدة التي تتسبب في أكثر الحرائق، ولابد من شراء الشواحن الأصلية ذات الضمان على حد وصفه .

يشار إلى أن ضوابط وشروط وزارة التجارة تنص على أن تكون شواحن الجوالات مطابقة لأحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وإلزام جميع المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق.







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