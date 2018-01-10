هذه الصورة تُسبب حزناً كبيراً لجماهير نادي ليفربول

المواطن - محمد سمعه

مثّل رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي، صدمةً كبيرةً لعشاق الريدز في كل مكان.

وكان برشلونة الإسباني أعلن عن تعاقده مع كوتينيو لمدة خمس سنوات ونصف مقابل 160 مليون يورو.

وستتسبب صورة واحدة في حزن جماهير ليفربول، حيث يتواجد في هذه الصورة كل من ” رحيم سترلينج، لويس سواريز وفيليب كوتينيو “.

وكان سترلينج رحل عن ليفربول في عام 2015 وانضم لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما رحل الأوروغوياني لويس سواريز إلى صفوف برشلونة في عام 2014، ورحل مؤخراً كوتينيو لصفوف النادي الكتالوني.

يُذكر أن فيليب كوتينيو انضم إلى صفوف فريق ليفربول في عام 2013 قادماً من فريق إنتر ميلان الإيطالي.







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