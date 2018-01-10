هكذا احتفل فيفا بالنجم محمد السهلاوي

المواطن - مروة نبيل

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على توجيه رسالة إلى نجم المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محمد السهلاوي، عبر “تويتر”.

ونشر حساب “فيفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لنجم العالمي، وعلق عليها قائلًا: “نجم المنتخب السعودي ونادي النصر محمد السهلاوي يتم اليوم 31 عامًا، تمنياتنا لك بدوام النجاح وعيد ميلاد سعيد”.

وتألق محمد السهلاوي خلال منافسات العام الماضي سواء مع المنتخب السعودي أو نادي النصر، حيث أنه قاد الأخضر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، وبات الهداف التاريخي للفريق الوطني في تصفيات المونديال.

وكلّل محمد السهلاوي مجهوده ومستواه المميز مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أصبح أول لاعب يُحرز 100 هدف لصالح فريق واحد في المسابقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :