هكذا تصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي

المواطن - مروة نبيل

يُقدم باريس سان جيرمان مستويات مميزة خلال السنوات القليلة الماضية سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويواصل تميزه هذا الموسم أيضًا باحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد مرور 22 جولة على انطلاقه.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور 22 جولة على انطلاقه برصيد 56 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب مُلاحقيه وهو فريق ليون، الذي نجح في تحقيق الفوز عليه، مساء أمس الأحد.

وتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد نجاحه في تحقيق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر في مباراتين فقط، إلا أنه قدم مستوى مميزا في جمع المباريات التي لعبها هذا الموسم.

وافتتح باريس سان جيرمان مشواره هذا الموسم بالفوز على أميان بهدفين دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي مبكرًا، ثم تغلب على جوينجامب بثلاثية نظيفة، واكتسح تولوز بنتيجة 6/2، قبل أن يفوز على سانت إتيان بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الجولة الخامسة فاز باريس سان جيرمان على ميتز بخمسة أهداف مقابل هدف ليُحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، ثم تغلب على ليون بهدفين نظيفين، وتعادل سلبيًا مع مونبيليه.

واستعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات واكتسح بوردو بنتيجة 6/2، وواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، ثم فاز على ديجون بنتيجة 2/1، قبل أن يتعادل مع مارسيليا بهدفين لكل فريق.

وواصل باريس سان جيرمان تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوزه على نيس بثلاثية نظيفة، قبل أن يكتسح أنجيه بخماسية، ويفوز على نانت بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على موناكو بهدفين لهدف.

وضمن منافسات الجولة الـ15، فاز باريس سان جيرمان على تروا بثنائية نظيفة وواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، ثم تلقى أول هزيمة أمام ستراسبورج بنتيجة 2/1، قبل أن يعود ويفوز على ليل بنتيجة 3/1.

وتغلب باريس سان جيرمان على رين بنتيجة 4/1 في الجولة الـ18، وحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل أن يفوز على كان بنتيجة 3/1، ثم تغلب على نانت بهدف نظيف.

واكتسح باريس سان جيرمان ديجون بثمانية أهداف دون رد ليتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل أن يُهزم أمام ليون بهدفين لهدف، ولم تؤثر هذه الهزيمة على صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي ولكنها قلصت الفارق مع منافسيه.+







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