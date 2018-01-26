هكذا تفاعلت الجماهير مع عودة عبدالملك الخيبري

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت جماهير الزعيم مع خبر عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالملك الخيبري، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة، بطريقتها الخاصة.

ودشنت الجماهير الهلالية هاشتاقًا يحمل اسم عبدالملك الخيبري على “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة في المملكة، بعد مشاركة حوالي 2000 مغرد في الهاشتاق.

ورصدت “المواطن” تفاعل الجماهير مع هاشتاق عبدالملك الخيبري على “تويتر”، وعلق الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي على خبر عودة عبدالملك الخيبري قائلًا: “بعد غياب طويل للإصابة.. عبدالملك الخيبري يشارك في تدريبات الهلال الجماعية.. عودًا حميدًا”.

وقال “الهلالي”: “بعد غياب طويل للإصابة.. عبدالملك الخيبري يشارك في تدريبات الهلال الجماعية.. عودًا حميدًا”، وكتب “عبدالملك بن فهد”: “الكابرس الأسود يشارك اليوم بالتدريب، عودًا حميدًا عبدالملك الخيبري”.

وكتب “سلطان الشهري”: “شارك لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عبدالملك الخيبري في الجزء الأول من مران اليوم، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية”، ونشر حساب يحمل اسم “لاعب حارة” صورة عبدالملك الخيبري وقال: “عودًا حميدًا يا وحش”.

وتابع حساب يحمل اسم “أبو كدش”: “خبر تعافي عبدالملك الخيبري من الإصابة ودخوله التدريبات الجماعية خبر أثلج صدري الوحش قادر على حجب مرمى الهلال عن المنافسين (الدبابة يا سادة)”.

وأضاف “أبو سلطان”: “عودًا حميدًا يا كابتن والحمد لله ع السلامة”، وقال “سلطان الفريدي”: “بعد غياب طويل للإصابة.. عبدالملك الخيبري يشارك في تدريبات الهلال الجماعية.. عودًا حميدًا”.

وكان نادي الهلال قد أعلن، مساء اليوم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن عودة اللاعب عبدالملك الخيبري ومشاركته في الجزء الأول من التدريبات الجماعية لفريق الزعيم، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية.

ويغيب عبدالملك الخيبري عن نادي الهلال منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي؛ نظرًا لتعرّضه لالتهاب في قصبة الساق.







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