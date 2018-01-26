هكذا وصل نادي برشلونة لنصف نهائي الكأس

المواطن - مروة نبيل

أكمل نادي برشلونة عقد المتأهلين إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه في مباراة إياب ربع النهائي على فريق إسبانيول، ليتأهل بمجموع المباراتين 2/1.

نجح نادي برشلونة في تعويض هزيمته على ملعب إسبانيول في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وتغلب الفريق الكاتالوني على ملعبه ووسط جمهوره “كامب نو” بهدفي الأسطورة ليونيل ميسي ولويس سواريز، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بجدارة.

افتتح نادي برشلونة مواجهاته في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال مورسيا بثلاثية نظيفة، قبل أن يُكرر الفريق الكاتالوني الفوز عليه في “كامب نو”، بخمسة أهداف دون رد.

وفي ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا تعادل نادي برشلونة مع سيلتا فيجو بهدف لكل فريق، ونجح في تحقيق الفوز عليه في ملعبه ووسط جمهوره “كامب نو”، بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ8 ويُلاقي فريق إسبانيول.

وحقَّق فريق إسبانيول المفاجأة واستغل عاملي الأرض والجمهور، ونجح في الفوز على نادي برشلونة بهدف نظيف، ولكن الفريق الكاتالوني فاز على إسبانيول في لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن ملاقاة نادي برشلونة لفريق فالنسيا، وستكون المواجهة صعبة للغاية على الفريقين، خاصة أن فالنسيا يُقدم مستوى مميزًا في منافسات الموسم الرياضي الجاري، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا.







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