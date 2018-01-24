هل ترك ماجد عبدالله منصبه؟.. عزت يُجيب

المواطن – مروة نبيل

أثار غياب مدير المنتخب السعودي لكرة القدم، ماجد عبدالله، عن المعسكر الإعدادي للأخضر المُقام حاليًّا في الرياض، حالة من اللغط حول استقالة نجم نادي النصر السابق من منصبه.

ونفى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، أنباء رحيل ماجد عبدالله، وقال: “مدير المنتخب اعتذر عن وجوده في هذه المرحلة لظروف استثنائية تعود لسفره خارج المملكة مع عائلته، ولكنه مستمر في منصبه”.

ومن المُقرر أن يتواجد الأسطورة ماجد عبدالله في المرحلة الثانية من فترة إعداد المنتخب السعودي لمنافسات كأس العالم 2018، التي ستبدأ يوم 21 فبراير القادم وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قام بتعيين ماجد عبدالله كمدير للمنتخب السعودي، يوم 12 من شهر سبتمبر الماضي، وبدأ مهام عمله بمرافقة بعثة الأخضر في البرتغال.







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