هل يحل أوباميانغ مشكلة أرسنال التهديفية؟

المواطن – مروة نبيل

نجح أرسنال الإنجليزي في حسم صفقة الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لصالحه، قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دوتموند الألماني، بعقد طويل الأمد مقابل 56 مليون جنيه إسترليني، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الجانرز.

وجاء تعاقد نادي أرسنال مع الغابوني المتألق أوباميانغ أملًا في حل الأزمة التهديفية التي يُعاني منها، فعلى الرغم من ظهور الفريق بمستوى جيد في البريميرليج؛ وتأهله إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، إلا أنه يفتقد للاعب الهداف.

ويحتل نادي أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وسجل لاعبوه 46 هدفًا خلال 25 مباراة خاضها في منافسات البريميرليج حتى الآن، وبفارق 24 هدفًا عن متصدر الجدول مانشستر سيتي، الذي أحرز لاعبوه 70 هدفًا.

وكان يجب على أرسنال التعاقد مع لاعب هداف؛ يستطيع أن يُنقذ الفريق في الأوقات الصعبة، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والمنافسة على البطولات المحلية والقارية، لذلك جاءت خطوة التعاقد مع أوباميانغ.

وشارك الغابوني المتألق أوباميونغ المنضم حديثًا لنادي أرسنال في 16 مباراة مع فريق بوروسيا دورتموند في منافسات الدوري الألماني هذا الموسم، ونجح في إحراز 12 هدفًا ليحتل بهم وصافة الهدافين.

على الجانب الآخر، لم يتمكن أي لاعب من فريق أرسنال من المنافسة على هداف الدوري الإنجليزي المشتعل بين محمد صلاح وهاري كين، ويُعد الكسدر لاكازيت الأكثر تهديفًا لصالح أرسنال في البريميرليج بـ9 أهداف فقط.







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