هل يقنع نادي ليفربول نجمه كوتينيو بالتجديد أم يرحل لبرشلونة؟

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من رغبة اللاعب في الرحيل والانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني، إلا أن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي، يسعون لتجديد عقد البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب في الإبقاء على كوتينيو بصفوف الريدز؛ ما دفع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرض جديد إلى نجمه البرازيلي، من أجل تجديد عقده والحصول على امتيازات كبيرة تفوق قائد الفريق جوردان هينديرسون.

ورد كوتينيو على إدارة نادي ليفربول سريعًا، ووجه الشكر إليهم على العرض الذي تقدموا به، ولكنه طلب الموافقة على رحيله إلى صفوف برشلونة الإسباني، وذلك وفقًا لما أكدته صحيفة “الموندو” الكاتالونية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن رئيس نادي برشلونة بارتيميو، يتواصل مع ملاك نادي ليفربول لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي، وشددت على أن النادي الكتالوني سيُقدم خلال أيام عرضًا بـ110 مليون يورو، بجانب 40 مليون يورو متغيرات وفقًا لأداء كوتينيو مع الفريق.

وكان نادي برشلونة قد حاول التعاقد مع نجم نادي ليفربول كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، خاصة أن اللاعب البرازيلي كان قد جدد عقده مع الفريق الإنجليزي.







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