هل يكون باسم مرسي صفقة النادي الأهلي المرتقبة؟

المواطن - مروة نبيل

منذ إعلان الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، عن اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة هامة، والجميع ينتظر الكشف عنها، وذهبت بعض التقارير الصحفية للتأكيد على أن هذه الصفقة ستكون باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك المصري.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأربعاء: “الأهلي يقترب من صفقة مهمة بدعمٍ من هيئة الرياضة.. ننتظر 36 ساعة وربما أقل، وعبدالشافي في الطريق إلى الفتح..”.

ومع رحيل شيفو، يستطيع النادي الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، وأشار عدد من التقارير الصحفية المصرية، أن الراقي يسعى لتدعيم خط هجومه بالتعاقد مع باسم مرسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وفي الوقت الذي أكدت فيه التقارير الصحفية وجود عرض رسمي للنجم باسم مرسي أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، في تصريحاتٍ تلفزيونيةٍ، أنه لم يتلقَّ أيَّ عروضٍ بشأن مهاجم الفريق باسم مرسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد باسم مرسي أنه لا يرغب في الرحيل عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ حيث إنه يُريد العودة إلى مستواه السابق والمشاركة في المباريات بشكل مستمر، ثم يبدأ في التفكير بالعروض التي ستُقدم له.

ولا يُشارك باسم مرسي في منافسات الموسم الرياضي الجاري مع نادي الزمالك بشكل مستمر؛ حيث إن المدرب نيبوشا كان يستبعده في بعض الأوقات سواء للإصابة أو لأسباب فنية؛ الأمر الذي أثَّر على مستوى اللاعب بالسلب.

ولعب باسم مرسي مع نادي الزمالك 10 مباريات في الدوري المصري والكأس، ولم يتمكن من إحراز أيِّ أهداف؛ حيث اكتفى بصناعة 3 فرص فقط.







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