هل ينتقل مؤمن زكريا لهذا النادي السعودي؟

المواطن - مروة نبيل

أشارت تقارير صحفية مصرية أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وافق على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، مؤمن زكريا، إلى صفوف الراقي.

وأكدت “بوابة أخبار اليوم”، أن النادي الأهلي وافق رسميًّا على رحيل النجم مؤمن زكريا، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، لصفوف نادي أهلي جدة، بدلًا من الرحيل إلى الدوري الإماراتي.

وكان مؤمن زكريا قريبًا من الانضمام إلى نادي الإمارات، ولكن رفض مجلس إدارة القلعة الحمراء رحيله؛ ما دفع اللاعب لتغيير وجهته، خاصة أنه تمت الموافقة على رحيله إلى النادي الأهلي حتى نهاية الموسم.

ويؤدي مؤمن زكريا بمستوى جيد مع النادي الأهلي، وأحرز العديد من الأهداف هذا الموسم، آخرها هدف فريقه الأول في مباراة أتليتكو مدريد الودية، التي أُقيمت على إستاد برج العرب بالإسكندرية.







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