هل يُمثل حارس مانشستر يونايتد المنتخب المغربي؟

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما يبحث مدربو المنتخبات عن اللاعبين الصغار المحترفين في الخارج، من أجل ضمهم إلى فرقهم الوطنية خوفًا من تمثيلهم لمنتخبات أخرى، لذلك يسعى المنتخب المغربي لانضمام حارس مانشستر يونايتد إلياس السبتاوي إليه.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن اتحاد الكرة المغربي أرسل أحد الكشافين، من أجل مراقبة حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتحدث المسؤولون مع إلياس السبتاوي، من أجل تمثيل المنتخب الأولمبي، تمهيدًا لانضمامه إلى المنتخب الأول بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

وقوبل طلب الاتحاد المغربي بالرفض من جانب حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي لم يتحمس لفكرة اللعب لأسود الأطلس، حيث إنه سبق ومثل المنتخب البلجيكي تحت 16 و18 عامًا، ويأمل استكمال مسيرته معه.

وشدد حارس مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية، على أنه يأمل اللعب في صفوف المنتخب البلجيكي الأول، ليسير على درب العديد من اللاعبين المغاربة، وعلى رأسهم زميله في الفريق الإنجليزي مروان فلايني، الذي يُمثل بلجيكا هو الآخر.

ويبلغ إلياس السبتاوي 18 عامًا، ولعب وتدرج في صفوف فريق ستاندار دولييج البلجيكي، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل ثلاث سنوات.







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