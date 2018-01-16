هنا تشكيل الأخضر الأوليمبي لمباراة ماليزيا بكأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف الأرجنتيني دانيال تيجيليا، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي السعودي لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة ماليزيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر تشكيل الأخضر، والذي جاء مكوناً من:

في حراسة المرمى: أمين البخاري.

في خط الدفاع: عبدالإله العمري، راكان العنزي، عبدالله الجوعي، محمد البقعاوي.

في خط الوسط: سلطان الفرحان، حمدان الشمراني، عبدالله الخيبري، جابر عسيري.

في خط الهجوم: علي لاجامي، فهد الرشيدي.

بينما جاء في قائمة الاحتياطي كل من: صالح الوحيمد، محمد الربيعي، عبدالله حسون، عون السلولي، عبدالله الخطيب، سامي النجعي، مجاهد المنيع، فهد الجميعة، علي الأسمري، قاسم لاجامي، عبدالعزيز العرياني.

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