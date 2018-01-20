هنا تشكيل الهلال لمباراة القادسية بكأس الملك

المواطن - محمد سمعه

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، عن تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة القادسية في دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر تشكيل الزعيم والذي جاء مكوناً من:

في حراسة المرمى: علي الحبسي.

في خط الدفاع: فيصل درويش، اسامة هوساوي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، نيوكولاس ميليسي، محمد كنو.

في خط الهجوم: مختار فلاته، جيليمن ريفاس.

وفي قائمة الاحتياطيين تواجد كل من ” محمد الوأكد، عبدالله الحافظ، عبدالله الزوري، مهند فلاته، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، فهد الرشيدي، مجاهد المنيع، ياسر القحطاني.







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