هنا رابط جامعة الملك خالد للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه

المواطن - الرياض

بدأت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك خالد اليوم، استقبال طلبات القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1439/1440هـ.

ويستمر القبول في برامج جامعة الملك خالد حتى يوم السبت 17جمادى الأولى الجاري.

وفي وقت سابق أوضح عميد الدراسات العليا في جامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل فائع، أن القبول متاح في 30 برنامجًا للماجستير والدكتوراه، منها عدد من البرامج المستحدثة التي تمت الموافقة عليها واعتمادها لهذا العام، مشيراً إلى أن القبول في برامج الماجستير يشمل 20 برنامجًا في كليات الشريعة وأصول الدين والتربية والعلوم الإنسانية، والعلوم، واللغات والترجمة، والعلوم الإدارية والمالية، أما برامج الدكتوراه فهي في كليات الشريعة وأصول الدين والتربية والعلوم الإنسانية.

وأبان آل فائع أن هذه المرحلة الأولى من القبول خاصة بالبرامج الأكاديمية، أما البرامج المدفوعة الرسوم فسيتم الإعلان عن القبول فيها خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن العمادة تعمل حاليًا على التنسيق مع كليات الجامعة لاستحداث عدد من برامج الدراسات العليا النوعية، التي تلبي حاجة المجتمع العلمي وسوق العمل.

ويمكن للراغبين الدخول إلى موقع جامعة الملك خالد الإلكتروني عبر الرابط التالي (هنا).







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