هيئة الاتصالات: تحقيق عاجل وإجراءات صارمة في احتكار تحديد الأسعار

فتحت هيئة الاتصالات تحقيقاً عاجلاً في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وأكدت هيئة الاتصالات أنها تنظم سوق الاتصالات وخدماته وتقوم بدور مراقبة للأسعار، وتتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، وأن أي ممارسات مخالفة سيتم معالجتها بشكل عاجل وصارم.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك بيان إلحاقي بعد الانتهاء من التحقيق وما يترتب عليه من قرارات، وأكدت أن الوطن والمواطن يستحقان المزيد.‎