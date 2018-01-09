هُنا.. أبرز النتائج والأرقام الخاصة بالأخضر في كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

تستضيف الصين النسخة الثالثة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ووقع المنتخب السعودي الأولمبي في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأردن، العراق وماليزيا، ويأمل لاعبو الأخضر في تحقيق النتائج المأمولة وإسعاد الجماهير في المملكة.

ونستعرض النتائج التي حققها المنتخب السعودي الأولمبي في أول نسختين من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث حقق المركز الثاني في المسابقة عام 2014، وكانت النتائج الخاصة بالأخضر مميزة في هذه النسخة.

وجاءت النتائج في نسخة عام 2014 كالتالي: لعب المنتخب السعودي الأولمبي 6 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر مواجهتين، ولم يتعادل في منافسات البطولة، ونجح لاعبوه في تسجيل 9 أهداف، واستقبلت شباك الأخضر 7 أهداف.

وكانت النتائج الخاصة بالمنتخب السعودي الأولمبي في النسخة الثانية عام 2016، أقل من طموحات الجماهير، حيث ودع الأخضر البطولة من دور المجموعات، بعدما خاض 3 مباريات، ولم ينجح في تحقيق الفوز بأي لقاء منهم.

وكانت النتائج في النسخة الثانية كالتالي: تعادل المنتخب السعودي الأولمبي في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأخضر 5 أهداف، وسكنت شباكهم 6 أهداف.

ويفتتح المنتخب السعودي الأولمبي مبارياته في كأس آسيا تحت 23 عامًا المُقامة في الصين، أمام الأردن، يوم غد الأربعاء، ثم يُلاقي نظيره العراقي، يوم السبت المقبل، ويلعب مع ماليزيا، يوم الثلاثاء المقبل.







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