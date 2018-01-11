هُنا.. إحصائيات مباراة النصر والفيحاء اليوم

المواطن – مروة نبيل

انتهت مباراة النصر والفيحاء، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، بهزيمة العالمي بهدف نظيف ليكتفي بالمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وشهدت مباراة النصر والفيحاء اليوم استحواذًا كبيرًا للغاية من لاعبي العالمي، وصل لـ67%، إلا أنهم فشلوا في ترجمة سيطرتهم طوال أحداث اللقاء، ليتلقوا الهزيمة أمام الفريق البرتقالي، الذي بلغت نسبة استحواذه 33% فقط.

وفي مباراة النصر والفيحاء اليوم قام لاعبو العالمي بـ11 تسديدة بينها 4 تسديدات على المرمى، مقابل 14 تسديدة للاعبي الفريق البرتقالي، من ضمنها 4 تسديدات على المرمى، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

واحتسب حكم مباراة النصر والفيحاء اليوم 6 ضربات ركنية طوال شوطي لقاء الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، من بينهم 4 للاعبي العالمي، مقابل 2 فقط لأصحاب الأرض.

وارتكب لاعبو العالمي 10 أخطاء خلال مباراة النصر والفيحاء اليوم التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، مقابل 16 خطأ قام لاعبو الفريق البرتقالي بارتكابها طوال أحداث اللقاء.

وتم احتساب 8 حالات تسلل خلال مباراة النصر والفيحاء اليوم 5 منها لصالح العالمي و3 لصالح الفريق البرتقالي، وأشهر الحكم بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب النصر، ولم تشهد مباراة النصر والفيحاء اليوم خروج البطاقة الحمراء لأي لاعب.

وبعد مباراة النصر والفيحاء اليوم ارتفع رصيد الفريق البرتقالي إلى 22 نقطة، مُحتلًا بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد العالمي عند النقطة 27 في المركز الثالث بالمسابقة المحلية.







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