هُنا.. إحصائيات مباراة الهلال والفيصلي اليوم

المواطن – مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال والفيصلي، اليوم، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، على الرغم من السيطرة الكبيرة للاعبي الزعيم، الذين فشلوا في ترجمتها إلى أهداف.

وشهدت مباراة الهلال والفيصلي اليوم استحواذًا كبيرًا لصالح الزعيم؛ بنسبة وصلت لـ73%، وقام لاعبوه بـ7 تسديدات على المرمى، فيما اكتفى أصحاب الأرض بنسبة استحواذ بلغت 27%، و4 تسديدات فقط.

ووصل عدد تمريرات لاعبي الزعيم في مباراة الهلال والفيصلي اليوم بـ500 تمريرة، بنسبة دقة وصلت لـ83%، مقابل 187 تمريرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، وبلغت نسبة دقة التمرير لديهم لـ67%.

وشهدت مباراة الهلال والفيصلي اليوم ارتكاب العديد من الأخطاء من قبل لاعبي الفريقين، حيث ارتكب لاعبو الزعيم 19 خطأ، مقابل 16 خطأ لأصحاب الأرض، وذلك وفقًا لإحصائيات حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”.

وحصل لاعبو الفيصلي على بطاقة صفراء واحدة، مقابل 3 بطاقات صفراء للاعبي الزعيم، ولم تشهد مباراة الهلال والفيصلي اليوم التي أُقيمت على إستاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، حصول أي لاعب على بطاقة حمراء.

وفشل الزعيم في توسيع الفارق بينه وبين النادي الأهلي أقرب منافسيه على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، مُكتفيًا بالحصول على نقطة واحدة من مباراة الهلال والفيصلي اليوم والمؤجلة من الجولة العاشرة.

وبعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم ارتفع رصيد الزعيم لـ34 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فيما وصل رصيد الفيصلي لـ26 نقطة في المركز الرابع.







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