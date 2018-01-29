هُنا.. إحصائيات مباريات اليوم في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

انطلقت منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، بثلاثة مواجهات انتهى لقاء وحيد بالفوز، فيما كان التعادل الإيجابي نتيجة المباراتين الآخرتين.

ونستعرض إحصائيات مباريات اليوم من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في أول أيام الجولة التاسعة عشر.

وشهدت مباراة القادسية والفتح في الدوري السعودي للمحترفين غزارة تهديفية، حيث فاز النموذجي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان الاستحواذ لصالحه بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق القادسية.

وقام لاعبو فريق القادسية بـ12 تسديدة، 4 منهم على المرمى، مقابل 15 تسديدة للاعبي الفتح، وكان 7 منهم على المرمى، وذلك وفقًا للإحصائية التي نشرها حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وارتكب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال مباراة الفتح في الدوري السعودي للمحترفين 14 خطأ، مقابل 19 خطأ للاعبي النموذجي، وتساوى لاعبو الفريقين في دقة التمرير حيث بلغت 82% لكل منهما.

أما مباراة الباطن والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين فشهدت ندية كبيرة بين الفريقين، حيث بلغ نسبة الاستحواذ الباطن 47% وبلغت دقة التمرير 76%، في حين وصلت نسبة الاستحواذ لدى فريق الاتفاق 53% ودقة تمرير 80%.

وسدد لاعبو الباطن 13 تسديدة، 8 منهم على المرمى، مقابل 13 تسديدة للاعبي الاتفاق، 4 منهم على المرمى، وذلك حسب الإحصائية التي نشرها حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

مباراة الباطن والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، شهدت 25 خطأ، حيث ارتكب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن 14 خطأً، مقابل 11 خطأ تم ارتكابه من قبل لاعبي الاتفاق.

وكانت مباراة الفيحاء والفيصلي التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق الأكثر إثارة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم، وبلغت نسبة استحواذ الفريق البرتقالي 39%، مقابل 61% لصالح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي.

26 تسديدة هي إجمالي عدد التسديدات التي شهدتها مباراة الفيحاء والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، 12 منهم لصالح لاعبي الفريق البرتقالي، وكان 2 منهم على المرمى، مقابل 14 للفريق الضيف و4 منهم على المرمى.

وتساوى لاعبو الفريقين في عدد الأخطاء المرتكبة في مباراة الفيحاء والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين بـ13 خطأ لكل منهما، ووصلت دقة التمرير لدى لاعبي الفريق البرتقالي لـ70%، مقابل 80% لفريق الفيصلي.







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