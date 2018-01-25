هُنا.. تشكيل الخليج أمام الشباب

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، الكويتي ماهر الشمري، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الشباب في لقاء دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

وجاء تشكيل الخليج أمام الشباب كالتالي؛ سلطان الشمري، أحمد مشقي، عبد الله خطيب، علي مدن، حسين النويقي، زكريا سامي، علاء حجي، يوسف خميس، جلمار، متعب النجراني، ومشعل العنزي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الخليج أمام الشباب كل من؛ محمد الطويل، علي الشعلة، ناصر خليفة، فيصل اليامي، حسين هوساوي، محمد المطوع، وخالد الحامضي.

وتنطلق مباراة الشباب والخليج ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك، بعد قليل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.







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