هُنا .. تشكيل النادي الأهلي لمباراة العروبة اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، سيرجي ريبروف، عن تشكيل الراقي الرسمي لمباراة اليوم أمام نظيره العروبة، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

وجاء تشكيل النادي الأهلي الأساسي لمباراة العروبة اليوم كالتالي؛ ياسر المسيليم، منصور الحربي، عقيل بلغيث، معتز هوساوي، سعيد المولد، عبد الله مجرشي، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، وليد باخشوين، صالح العمري، وإيوانيس فيتفاتزيديس.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام العروبة كل من؛ باسم عطا الله، مؤمن زكريا، أحمد الزين، عبد الرحمن غريب، كلاوديمير دي سوزا، جودفري أبوابونا، ليوناردو دا سوزا، علي الأسمري، ومحمد آل فتيل.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام العروبة، من أجل التأهل إلى الدور التالي من المسابقة المحلية، فيما يأمل لاعبو العروبة تحقيق المفاجأة وإقصاء الراقي.







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