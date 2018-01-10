هُنا.. جدول ترتيب مجموعة الأخضر الأولمبي في كأس آسيا

المواطن – مروة نبيل

انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المُقامة في الصين، والتي شهدت تعادل المنتخب السعودي الأولمبي مع نظيره الأردني.

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الأولى، والتي تصدرها المنتخب العراقي بـ3 نقاط بعد الفوز على نظيره الماليزي.

وجاء المنتخب السعودي الأولمبي في المركز الثاني بنقطة واحدة، وحل نظيره الأردني في المرتبة الثالثة بنفس عدد النقاط، وتذيل الترتيب منتخب ماليزيا بدون نقاط.

وسيواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره العراقي، يوم السبت المقبل، على إستاد تشانغشو، ويأمل لاعبو الأخضر في تحقيق الفوز في اللقاء لتصدر المجموعة، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.







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