هُنا .. جدول مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جدول مباريات الأخضر الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في الصين.

يلعب المنتخب السعودي الأولمبي أولى مبارياته أمام نظيره الأردني، يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، في الساعة 2:30 مساءً، على استاد تشانغشو.

وستكون ثاني مباريات الأخضر الأولمبي أمام نظيره العراقي، يوم السبت الموافق 13 يناير، على استاد تشانغشو، في تمام الـ2:30 مساءً.

ويخوض المنتخب السعودي الأولمبي مباراته الثالثة أمام نظيره الماليزي، يوم الثلاثاء 16 يناير، عند الساعة 2:30 مساءً، على استاد كونشان.







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