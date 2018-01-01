واتساب يتعطل في 2017 ويعود للعمل في 2018

المواطن - متابعة

أكدت متحدثة باسم تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، مساء أمس الأحد، أنه تم إصلاح خلل فني أدى إلى تعطل التطبيق لمدة ساعة في أنحاء العالم في ليلة رأس السنة الجديدة.

وأوضحت المتحدثة في بيان: “شهد مستخدمو واتساب حول العالم توقفًا وجيزًا اليوم، وقد تم إصلاحه”.

وكانت خريطة للموقع التقني Down Detector الذي يتابع الأعطال التقنية أظهرت في وقت سابق انقطاع “واتساب” في مناطق تمتد من إندونيسيا وماليزيا والهند في آسيا إلى جانب مناطق في الشرق الأوسط، لكن الأكثر تأثرًا كانت أوروبا، وشهدت الأميركيتان تعطلًا مماثلًا.

ويستخدم التطبيق أكثر من مليار شخص حول العالم، وأصبح ثاني تطبيقات التراسل شعبية بعد فيسبوك ماسنجر.







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