واشنطن أمام مجلس الأمن: الشعب الإيراني انتفض ضد القمع والحرمان من حقوق الإنسان

المواطن ـ رقية الأحمد:

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة 5 كانون الثاني:يناير 2018، اجتماعًا حول الاحتجاجات الدامية في إيران، بناء على طلب الولايات المتحدة.

وسبق الاجتماع الرسمي، مشاورات مغلقة طلبتها روسيا، التي اتهمت واشنطن بالتدخل في الشؤون الإيرانية، مؤكّدة أنَّ “الاحتجاجات ليست مسألة يتوجب على المجلس أن يناقشها”، لكن مندوب موسكو لم يحاول في نهاية المطاف منع عقد الجلسة الرسمية.

وأبرزت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، في بيانها أمام المجلس، أنَّ “الشعب الإيراني انتفض في عشرات المناطق ضد قمع السلطات، وأن التظاهرات في إيران تلقائية من دون تدخل خارجي“.

وأكّدت هايلي أنَّ “أميركا تقف مع الباحثين عن الحرية والرخاء والكرامة في إيران”، مشيرة إلى أنَّ “النظام يحرم شعبه من حقوق الإنسان الأساسية“.

وبيّنت أنَّ “أصوات الشعب الإيراني، الذي يطالب حكومته بوقف دعم الإرهاب بالمليارات ويمول الميليشيات في العراق واليمن النظام، كما ينفق 6 مليارات سنويًّا على الأقل لدعم الأسد، لا بد أن تُسمع“.

من جانبه، دعا المندوب الكويتي لدى مجلس الأمن، منصور العتيبي، إيران إلى “احترام حرية التعبير وحقوق المتظاهرين”، كما دعا المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن إيران إلى “وقف العنف وأن تلتزم الحكومة الإيرانية بتعهداتها بشأن حقوق الإنسان“.







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