واشنطن تتحدى موسكو بأجزاء من صواريخ الحوثي الإيرانية المستهدِفة للسعودية

اشتعل سجال روسي ـ غربي، في جلسة مغلقة حول تقرير لجنة العقوبات الأممية حول اليمن، بعد تدخل ممثل موسكو، خلال عرض تفاصيل التقرير الذي أعده خبراء لجنة العقوبات حديثًا، وما يتضمنه من أدلة جديدة على تورط إيران في إمداد ميليشيات الحوثيين بالأسلحة والعتاد، ومنها الصواريخ الباليستية في انتهاك للفقرة 14 من القرار 2216.

وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريحات صحافية الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “التدخل شمل اعتراض موسكو على بعض المضامين الواردة في التقرير، والتشكيك بالأدلة الواردة فيه، ولاسيما لجهة أنَّ هناك مؤشرات قويّة على إمداد بمواد ذات صلة بالأسلحة المصنعة في -أو المصدرة من- الجمهورية الإسلامية في إيران”.

وكشف دبلوماسي مطلع على التحضيرات الجارية لترتيب زيارة إلى واشنطن في 29 كانون الثاني/يناير الجاري لأعضاء مجلس الأمن، دعت إليها المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أنَّ “هيلي تعتزم دعوة زملائها لمعاينة أجزاء وبقايا من الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على الرياض ومدن سعودية أخرى، والتي تظهر أن مصدرها إيران، فضلًا عن معلومات أخرى ذات صلة بهذا الملف”.

وأشار إلى أنّه “يتضمن برنامج زيارة أعضاء مجلس الأمن إحاطات من مسؤولين وخبراء في مجلس الأمن القومي، حول تورط إيران في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما عبر حزب الله اللبناني، المصنّف إرهابيًّا، فضلًا عن تنظيمات أخرى تدور في فلك طهران”.