واشنطن تفرض عقوبات على 14 كيانًا وشخصية إيرانية

المواطن - متابعة

قرَّرت واشنطن فرض عقوبات على 14 كيانًا وشخصية إيرانية على علاقة بالتعدي على حقوق الإنسان في إيران، بينها رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: إننا سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين للتوصل لملحق أو تعديل للاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن التفاوض بشأن الاتفاق النووي لن يكون مع إيران وإنما مع الأوروبيين. بحسب “سكاي نيوز”.

وأبقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفع العقوبات عن إيران للحفاظ على الاتفاق النووي للمرة الأخيرة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد توقعت أن يقرر الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران، ترتبط بحقوق الإنسان، مرجحةً تمديد تخفيف عقوبات الاتفاق النووي على الأقل لعدة شهور أخرى؛ استجابةً لنصيحة من مستشاري الرئيس الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة: “يتوقع أن يكون قرار ترامب مصحوبًا بحزمة من العقوبات الجديدة، من بينها عقوبات تستهدف مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا ترتبط تقنيًّا بالاتفاق النووي الإيراني”.







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