واشنطن تفنّد مزاعم طهران بتحريك الاحتجاجات من الخارج وتؤكّد علينا دعم الإيرانيين وعدم تكرار أخطاء 2009

المواطن ـ رقية الأحمد

فنّدت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مزاعم ظهران بتورّط جهات خارجية في الحراك الشعبي، مؤكّدة أنَّ احتجاجات إيران تلقائية، ولا يحركها الخارج، وعلينا أن ندعم الشعب الإيراني، وألا نكرر أخطاء 2009.

وأوضحت هيلي، في تصريح صحافي، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “الشعب الإيراني ينادي بخروج الديكتاتورية من البلاد”، داعية مجلس الأمن إلى عقد “جلسة طارئة حول إيران”.

وأكّدت هيلي أنَّ “تاريخ إيران حافل بالوحشية ونتوقع المزيد من عمليات القتل”، مشيرة إلى أنَّ “النظام يستخدم ثروات الشعب الإيراني في مغامرات خارجية”، مستنكرة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وفي سياق متّصل، ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالنظام الإيراني “الوحشي والفاسد” بحسب تعبيره.

ورأى ترامب، في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “الشعب الإيراني تحرك أخيرًا ضد النظام الإيراني المتوحش والفاسد”، مشيرًا إلى أنَّ “كل الأموال التي أعطاها أوباما بحماسة لهم، ذهبت إلى تمويل الإرهاب وإلى جيوبهم”.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنَّ “الناس لديهم القليل من الطعام والتضخم كبير ولا حقوق للإنسان”، مؤكّدًا أنَّ “الولايات المتحدة تراقب بتمعن ما يجري على الساحة الإيرانية”.







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