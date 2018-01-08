واقعة مثيرة.. توقف قلبها 9 دقائق وعادت إلى الحياة

المواطن - متابعة

توقف قلب ستايسي تشرشل عن الخفقان لمدة أكثر من 9 دقائق، في المستشفى الذي دخلت إليه مصابة بأزمة ربوية حادة، وهي فترة كفيلة بإعلان وفاتها.

وبدا أنه لا يزال للسيدة البريطانية، التي تبلغ من العمر 47 عامًا، رصيد من الحياة عندما تمكن الطاقم الطبي من إعادة القلب إلى الخفقان مرة أخرى، ليتبدل حال عائلتها من حزن واستعداد للفراق إلى سعادة بالمعجزة التي تحققت.

وأكدت السيدة التي كتب لها عمر جديد: “لم أستطع أن أقول ما يكفي من كلمات الامتنان”، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتم نقل ستايسي إلى المستشفى في نوفمبر بعد أن لاحظ ابنها كونور البالغ من العمر 17 عامًا، بأن مستويات الأكسجين في دمها آخذة في الانخفاض.

وهرعت الأسرة بستايسي، وهي تقول لزوجها “سأموت” قبل أن تتوقف نبضات قلبها لاحقًا.

وحارب الأطباء والممرضون لإنقاذ حياتها، وتمكنوا من إنعاشها بعد تسع دقائق ونصف، لكنهم أخبروا أسرتها بأن عليهم أن يستعدوا للأسوأ.

وقالت ستايسي: “تحدثوا مع زوجي وطلبوا منه أن يحضر الأصدقاء والعائلة”.







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