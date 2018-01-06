وداعًا للأبراج.. هنا موعد صرف رواتب الموظفين خلال 2018 بعد أمر الملك

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

تنشر “المواطن” جدولاً يوضح تورايخ صرف الرواتب، بعد الأمر الملكي القاضي بتوحيد تاريخ صرفها، ليوافق اليوم الـ 27 من كل شهر ميلادي.

وأدناه، تجدون المواعيد بالهجري والميلادي:

التاريخ بالميلادي التاريخ بالهجري اليوم 27-1-2018 11-5-1439هــ السبت 27-2-2018 12-6-1439هـ الثلاثاء 27-3-2018 11-7-1439هـ الثلاثاء 27-4-2018 12-8-1439هـ الجمعة 27-5-2018 13-9-1439هـ الاحد 27-6-2018 14-10-1439هـ الاربعاء 27-7-2018 15-11-1439هـ الجمعة 27-8-2018 16-12-1439هـ الاثنين 27-9-2018 17-1-1440 الخميس 27-10-2018 17-2-1440 السبت 27-11-2018 19-3-1440 الثلاثاء 27-12-2018 19-4-1440 الخميس

يذكر أنّه يأتي تأخر صرف الرواتب، تماشياً مع تعليمات آلية أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.

وكانت المملكة قد اعتمدت نظام الأبراج، قبل أشهر عدة، إلا أنَّه تسبب في إرباك لدى المواطنين، حتى جاء الأمر الملكي السبت 6 كانون الثاني/يناير 2018، ليضع الأمور في مسارها الذي يمكنهم البناء عليه.







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