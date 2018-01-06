وداعًا للأبراج.. هنا موعد صرف رواتب الموظفين خلال 2018 بعد أمر الملك

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:
تنشر “المواطن” جدولاً يوضح تورايخ صرف الرواتب، بعد الأمر الملكي القاضي بتوحيد تاريخ صرفها، ليوافق اليوم الـ 27 من كل شهر ميلادي.
وأدناه، تجدون المواعيد بالهجري والميلادي:
|التاريخ بالميلادي
|التاريخ بالهجري
|اليوم
|27-1-2018
|11-5-1439هــ
|السبت
|27-2-2018
|12-6-1439هـ
|الثلاثاء
|27-3-2018
|11-7-1439هـ
|الثلاثاء
|27-4-2018
|12-8-1439هـ
|الجمعة
|27-5-2018
|13-9-1439هـ
|الاحد
|27-6-2018
|14-10-1439هـ
|الاربعاء
|27-7-2018
|15-11-1439هـ
|الجمعة
|27-8-2018
|16-12-1439هـ
|الاثنين
|27-9-2018
|17-1-1440
|الخميس
|27-10-2018
|17-2-1440
|السبت
|27-11-2018
|19-3-1440
|الثلاثاء
|27-12-2018
|19-4-1440
|الخميس
يذكر أنّه يأتي تأخر صرف الرواتب، تماشياً مع تعليمات آلية أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.
وكانت المملكة قد اعتمدت نظام الأبراج، قبل أشهر عدة، إلا أنَّه تسبب في إرباك لدى المواطنين، حتى جاء الأمر الملكي السبت 6 كانون الثاني/يناير 2018، ليضع الأمور في مسارها الذي يمكنهم البناء عليه.