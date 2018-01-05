وداعًا للصداع النصفي بحلٍّ استثنائي!

المواطن ـ وكالات:

اكتشف باحثون أتراك أن زراعة الشعر يمكن أن تعالج الصداع النصفي ولو كان المرضى يعانون منه منذ أمد طويل.

وأشارت “الديلي ميل” إلى أن مريضًا كان يعاني من الصداع النصفي منذ عشرين عامًا، وعندما خضع لجراحة تجميلية تم فيها زرع شعر في رأسه بعد أن عانى من الصلع، لاحظ أنه شُفِي تمامًا من المرض الذي سبَّب له العجز.

ويُعتقد أن جراحة زرع الشعر تتلف نهايات الأعصاب في فروة الرأس؛ ما يقلل إشارات الألم.

يُذكر أنَّ واحدًا من بين كل سبعة أشخاص يعاني من الصداع النصفي على امتداد العالم، ولا يوجد علاج شافٍ له في الوقت الحالي، باستثناء الأقراص المهدئة للألم.







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