وداع عاطفي ينتهي بدموع ماسكيرانو‎

المواطن – مروة نبيل

جاء حفل وداع خافيير ماسكيرانو لنادي برشلونة الإسباني، مليئًا بالأحداث العاطفية والمؤثرة، حيث انهالت عبارات المديح والثناء على النجم الأرجنتيني، الذي رحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى الدوري الصيني.

وقال ماسكيرانو: “أشعر بالفخر، كنت محظوظًا بالتواجد في هذا الفريق، الرحيل مع كل هذا الحب هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لك، قبل سبع سنوات ونصف انضممت لبرشلونة لتحقيق حلم، وها هو الحلم قد انتهى، الأمر أشبه بأنك كنت نائمًا، وحان وقت الاستيقاظ”.

وأضاف ماسكيرانو في حفل وداعه: “الشيء الأكثر صعوبة في الانضمام لبرشلونة، هو أنك تدرك أنك يومًا ما يجب أن ترحل”.

وتابع ماسكيرانو تصريحاته وهو يتمالك الدموع، قائلًا: “زملائي كانوا عاملًا مهمًّا في هذا النجاح، هذا النادي والقيم التي يمثلها، وهؤلاء اللاعبين الكبار الذين شاركتهم غرفة خلع الملابس، قد جعلوا الأمور سهلة جدًّا بالنسبة لي، لقد استمتعت بكل لحظة لي هنا، كانت سبع سنوات ونصف، ولكن يبدو وكأنهم أقل بذلك بكثير بسبب النجاح الذي حققناه”.

وأردف ماسكيرانو خلال تصريحاته في حفل الوداع الذي أقامه نادي برشلونة: “أشعر بأنني مميز، تقدير من يعملون هو أفضل هدية، أنا من كنت محظوظا.. التواجد بمكان مثل هذا لوقت طويل، يستنزف الكثير من مجهوداتك، ولم أعد أتمتع بالقوة، من أجل أن أستمر في الصراع على مكان بالتشكيل”.

واختتم ماسكيرانو تصريحاته قائلًا: “أحيانًا يكون ضروريًّا البدء من جديد، أشعر بالفخر، بعد أن أنهيت مشواري، في أفضل مستويات الكرة العالمية، مع برشلونة، والآن حان وقت البحث عن شغف جديد، في أماكن أخرى”.

ومن جانبه، تحدث ليونيل ميسي عن ماسكيرانو قائلًا: “سأتذكر كل ما عشناه هنا في النادي، الأشياء الجيدة والسيئة، لقد كان وقتًا طويلًا وكان من الرائع مشاركته معك”.

وتحدث المدافع الإسباني جيرارد بيكيه عن ماسكيرانو قائلًا: “اللعب بجانبك كان أمرًا مفرحًا للغاية، لقد كانت سنوات طويلة، وعلى عكس المتوقع لعبنا جزءًا كبيرًا منها جنبًا إلى جنب في الدفاع؛ لأنك لم تأتي إلى هنا لكي تلعب في هذا المركز.. إنه أمر يبعث على الفخر، لقد فزنا بأكثر مما كنا نتوقع، أتمنى لك التوفيق وأن نعود لرؤية بعضنا البعض قريبًا”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :