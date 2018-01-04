ورشة عمل لقواعد الضبط والتفتيش في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء -عسبر

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري ورشة العمل التي نفذتها الإدارة العامة للخدمات ودعم التفتيش بالوزارة بقاعة التدريب بدار التربية الاجتماعية للبنين بأبها وذلك بحضور مساعد المدير العام للعمل موسى معدي ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة معيض القحطاني وموظفي وموظفات إدارة التفتيش بالفرع وجميع مكاتب العمل بمحافظات منطقة عسير.

وتهدف هذه الورشة لتوضيح شرح عن آلية عمل حملات التوطين وحملة تأنيث المستلزمات النسائية وحملة السعودة وقطاع الاتصالات وحملة وطن بلا مخالف وحملة توطين الوظائف وعرض بعض القرارات الوزارية للتوطين وآلية عمل لجنة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل وآلية الاعتراضات على آلية التسويات وشروط النظر في طلبات الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل بالإضافه إلى إحصائيات لجنة الاعتراضات.

عقب ذلك تم استعراض أبرز أسباب قبول الاعتراضات من المنشآت وأبرز الملاحظات التطويرية لضبط المخالفات ونماذج من الضبط المثالي والضبط غير المثالي وآلية عمل حماية الأجور وتعريف برنامج حماية الأجور وأهدافه وفوائد ومزايا البرنامج وآلية العمل والإجراءات الخاصة ومراحل تطبيق برنامج حماية الأجور وضوابطه وتعريف وقواعد وأهداف السلامة والصحة المهنية وأبرز أسباب إصابات العمل و مسؤولية السلامة والصحة المهنية ونظام العمل والوقاية من مخاطر العمل وفي ختام ورشة العمل تم فتح الحوار والنقاش للورشة.







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