ورش عمل تستهدف 77 فئة ضمن مبادرة وثيقة العمل الحر

المواطن - الرياض

أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، مبادرة “وثيقة العمل الحر” من خلال إقامة مجموعة من الورش التعريفية بالمبادرة، وإتاحة الفرصة للراغبين بإصدار وثيقة العمل والحصول عليها بعد التسجيل.

تناولت الورش التي أقيمت بمقر إدارة شؤون المرأة، وقدمتها مجموعة من موظفات الإدارة، التعريف بمفهوم العمل الحر ومجالاته، ودور الوزارة في دعمه من خلال هذه المبادرة، بالإضافة إلى تحديد الفئات الـ77 المستهدفة في المرحلة الأولى منها، والمزايا التي يحصلون عليها وتوضيح آلية التسجيل من خلال موقع الوزارة.

وقال مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، أحمد المطوع، إن هذه الوثيقة تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيض نسبة البطالة في المجتمع، وتحسين بيئة العمل الحر وتطويرها من خلال استقطاب الراغبين في مزاولة الأعمال الحرة والباحثين عن العمل، وتوفير العديد من المزايا الداعمة لهم مثل إصدار الشهادات اللازمة (وثيقة العمل الحر ) لممارسة المهن، حسب رغباتهم وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية وفق الشروط والضوابط الخاصة بذلك.

ونوه بأهمية هذه المبادرة في رفع مستوى الاقتصاد السعودي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

من جهتها قالت مدير عام إدارة شؤون المرأة بالرياض، مها المزيد، إن المبادرة التي شملت جميع فئات المجتمع من الجنسين تم التركيز فيها على العنصر النسائي بشكل أكبر، للمساهمة في توفير فرص العمل لصاحبات المهارات والمهن وإيجاد منصة خاصة بهن في سوق الأعمال المهنية الحرة.

يذكر أن المبادرة سوف تنتقل من مقر إطلاقها بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، إلى الجمهور الخارجي والمستهدفين في عدد من المراكز التجارية والجامعات، وكذلك مقار الفعاليات الكبرى في منطقة الرياض.







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