وزارة الإسكان توقع اتفاقيات جديدة لتلبية الطلب على سكني

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الإسكان التعاقد مع الجهات الخاصة لتوفير متطلبات المرحلة الثانية من برنامج سكني.

ووقعت وزارة الإسكان اليوم العديد من الشراكات مع القطاع الخاص في مختلف المناطق لتلبية الطلب المتزايد على منتجات سكني.

وقالت وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي على تويتر: لأجل تقديم خدمة ترضي مستفيدينا ولتوفير المنتج السكني بأقل وقت ممكن، وُقعت اليوم عدة شراكات مع الجهات ذات العلاقة في برنامج سكني – الدفعة الأولى من العام الثاني.

وشملت الدفعة الأولى من برنامج سكني التي أطلقتها وزارة الإسكان اليوم تخصيص 6681 وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة الرياض بـ 505 وحدات سكنية، ومنطقة مكة المكرمة 4624 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1552 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8300 تمويل مدعوم الأرباح موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 2684، مكة المكرمة 1123، المدينة المنورة 641، القصيم 929، المنطقة الشرقية 882، عسير 645، تبوك 243، حائل 273، الحدود الشمالية 235، جازان 163، نجران 179، الباحة 151، الجوف 152. فضلاً عن توزيع الأراضي البالغ عددها 4500 قطعة أرض في عدد من المناطق المختلفة.







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