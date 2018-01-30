وزراة العمل ستُغلق نشاط من يوظف السعوديين بلا ترخيص

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتطبيق لائحة جديدة للمخالفات والعقوبات التي من المقرر بدء العمل بها خلال أيام قليلة.

وتضمنت اللائحة، التي اطلعت عليها “المواطن“، 3 مخالفات بعقوبات الإغلاق النهائي والغرامات المالية، و64 مخالفة بالعقوبات المالية، وأتت مخالفة ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة بغرامة مالية قدرها (10.000) ريال، وعقوبة الإغلاق النهائي، وهي ذات العقوبتين لمخالفة ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه، وكان مصير مخالفة قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط، سواء بطريقة مباراة أو غير مباشرة، الغرامة بمبلغ (10.000) ريال والإغلاق النهائي.

في حين أتت 64 مخالفة بغرامات مالية تراوحت بين 5 آلاف ريال و10 آلاف ريال، كان منها الأبرز:

* عدم استعمال اللغة العربية، غرامة (5000) ريال.

* عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بكل كشوفات العمل والسجلات ورقيًّا وإلكترونيًّا، غرامة (5000) ريال.

* تقديم صاحب العمل لمعلومات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على تأشيرات أو خدمات، غرامة (25000) ريال.

* بيع تأشيرات العمل أو التوسط ببيعها، غرامة (50.000) ريال.

* التوسط في استقدام عامل دون ترخيص، غرامة (10.000) ريال.

* الاستمرار بمزاولة نشاط الاستقدام بعد إيقاع عقوبة الإغلاق، غرامة (15.000) ريال.

* تقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل المقدمة خدماتهم بنظام أجير شركات الاستقدام، غرامة (10.000) ريال.

* عدم التزام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأمين إيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير.

* عدم قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بممارسة نشاطها بمكان مستقل، غرامة (10.000) ريال.







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