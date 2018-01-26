وزير إعلام الكويت: العلاقات السعودية الكويتية راسخة ومتجذرة برعاية قيادتي البلدين

المواطن ـ الكويت:

شدّد وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري على أن العلاقات الكويتية السعودية علاقات راسخة ومتجذرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأوضح الوزير الجبري، في تصريح صحافي الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “دولة الكويت تحرص كل الحرص على دعم وتعزيز تلك العلاقات على جميع الأصعدة”.

وأعرب عن ترحيب وزارة الإعلام الكويتية بأجهزتها كافة بالإعلاميين والفنانين السعوديين في إطار التعاون المشترك والبناء بين وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة ووزارة الإعلام بدولة الكويت.

وأكّد عزم وزارة الإعلام الكويتية مواصلة نهجها في تطبيق القوانين لكل من يسيء في مختلف وسائل الإعلام لدولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وناشد الجبري وسائل الإعلام المختلفة إلى الإسهام في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم الشعوب والمؤسسات الخليجية ويوحد صفها.







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