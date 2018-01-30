وزير التعليم يشكل لجنة إشرافية لمركز الوعي الفكري.. هذه مهامها

المواطن - الرياض

أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، اليوم، قراراً بتشكيل مجلس إشرافي لمركز الوعي الفكري الذي استحدثته وزارة التعليم مؤخراً بناءً على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة التوعية الفكرية بمؤسسات التعليم العام والعالي، وحاجة الوزارة لتنظيم العمل الفكري داخلها، ورفع فاعليته في مؤسساتها التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان، أن القرار تضمن أن يكون المجلس الإشرافي برئاسة العيسى وعضوية نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي، و مدير جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء أ. د. سليمان أبالخيل، ومدير جامعة القصيم د. عبدالرحمن الداود، ووكيل وزارة التعليم للبنين د. نياف الجابري، ووكيل التعليم للبنات د. هيا العواد، ووكيل الشؤون المدرسية د. محمد الهران، ووكيل البعثات د. جاسر الحربش، والأمين العام لإدارات التعليم د. راشد الغياض، والمشرف العام على مركز الوعي الفكري د. مرزوق الرويس عضواً وأميناً للمجلس.

ونص القرار أن يتولى المجلس مهام الإشراف على الاستراتيجيات والسياسات التي سيسير عليها المركز، واعتماد لوائحه الداخلية المنظمة، ومناقشة التقارير الدورية للمركز، والموافقة على عقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات ( محلياً ودولياً) والتي لها ارتباط بمهام المركز.

كما منح القرار تفويض المجلس بعض من صلاحياته للمشرف العام على مركز الوعي الفكري.







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