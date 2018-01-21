وزير التعليم ينعى المعلم عبدالله الشهري الذي توفي بين طلابه في النماص

المواطن - الرياض

نعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، المعلم عبدالله بن علي بن مفرح الشهري الذي وافته المنية أثناء أداء عمله في إحدى مدارس النماص اليوم.

وقال العيسى : أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم عبدالله بن علي بن مفرح الشهري الذي وافته المنية هذا الْيَوْمَ وهو يؤدي عمله بمدرسة قرطبة الابتدائية بمدينة النماص.. رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

وكان المعلم عبدالله الشهري توفي اليوم بين طلابه وهو يؤدي عمله بالمدرسة، بعد العودة من إجازة منتصف العام الدراسي.

وفي وقت سابق تقدَّم مدير تعليم النماص بخالص العزاء والمواساة، باسمه ونيابة عن منسوبي تعليم النماص، لأسرة وذوي المعلم عبدالله بن علي بن مفرح الشهري بمدرسة قرطبة الابتدائية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 4 /5، (رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته).







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