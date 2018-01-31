وزير الحرس الوطني يستعرض استعدادات الجنادرية في مؤتمر صحفي

المواطن - الرياض

يعقد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف؛ وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الأحد المقبل، مؤتمراً صحفياً في القاعة الرئيسة بوزارة الحرس الوطني بالرياض، يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (32).

كما سيلقي الضوءَ على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره.

يأتي ذلك بالإضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية، التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (32).







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