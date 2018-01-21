وزير الطاقة الروسي للفالح: اقتربت أسعار النفط من 70 دولارًا للبرميل

المواطن- متابعة

أبدت المملكة وروسيا رضاهما باستعادة توازن سوق النفط الدولي.

وبحسب وكالة رويترز، جاء ذلك خلال لقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، بنظيره الروسي، ألكسندر نوفاك في سلطنة عمان أمس السبت.

وبثت وزارة الطاقة الروسية على موقعها الرسمي بيانًا قالت فيه: إن الوزيرين عبرا عن رضاهما عن طريقة استعادة سوق النفط لتوازنها.

ونقل موقع الوزارة على الإنترنت عن نوفاك قوله للفالح: “السوق تشهد جهودًا مشتركة ناجحة وتستجيب.. اقتربت الأسعار من 70 دولارًا للبرميل”.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، بينهم روسيا، الإنتاج بمقدار نحو 1.8 مليون برميل يوميًّا، بموجب اتفاق ينتهي بحلول نهاية عام 2018.







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