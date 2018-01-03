وزير المالية: تقلب أسعار النفط سبب إشكالية للحكومة والقطاع الخاص

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 تتطلب إصلاحات اقتصادية وسياسية، وبالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة كان هناك اتفاق مع عدد من الدول الخليجية على تطبيقها.

وأضاف في حواره على شاشة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، أن اعتماد المملكة على النفط يعني اعتمادها على دخل متقلب؛ وذلك بسبب تقلب أسعار النفط عالميًّا، موضحًا أن ذلك سبب إشكالات منها الاعتماد على الإنفاق الحكومي بشكل كبير، حتى من جانب القطاع الخاص، ليكون هناك تأثير بأي تخفيض إنفاق عندما تهبط أسعار النفط، وهو ما جعل القطاع الخاص عاجزًا عن توليد المزيد من الوظائف.

وشدد الوزير الجدعان على أن أحد أساسيات التعامل في حساب المواطن هو مبدأ العدل، ويجب على الحكومة دعم المواطن المحتاج، وأن تستمر بدعمه، خاصةً وأن هذا الدعم ذهب في السنوات الماضية إلى شرائح من غير المستحقين، وتسبب بهدر كبير، لافتًا إلى أن هناك قرارًا بإصلاح التشوهات وعدم دعم غير المحتاج.

وكشف أن برنامج حساب المواطن تم تصميمه بناء على دراسات تم من خلالها حساب متوسط استهلاك الكهرباء والوقود والسلع الأساسية من الغذاء والشراب، كما احتسب ارتفاع تكاليف في المنافذ التجارية ليتم تعويض المواطن بناء على ذلك عن طريق مبلغ الدعم.

ولفت الجدعان إلى أن مقطع الفيديو الخاص بتصريحه حول نفي إقرار ضريبة على المواطنين مجتزأ؛ لأنه كان يقصد أي ضرائب أخرى غير ضريبة القيمة المضافة المقرة مسبقًا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :