وزير داخلية اليمن: ملتزمون بتأمين المنظمات الإغاثية في عدن

المواطن - واس

أكد وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، اليوم، اهتمام حكومة بلاده بتأمين وحماية البعثات الدولية في العاصمة المؤقتة عدن وتسهيل مهامها.

ونوه وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه منسق مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة فكتور كوبيان، بتواجد بعثات المنظمات الدولية في مدينة عدن التي تشهد حاليا وضعا أمنيا مستقرا بما يخدم الجوانب الإغاثية والإنسانية.

وأوضح المسؤول الدولي، من جهته، أن الأمم المتحدة بصدد توسيع نشاطها في عدن والمحافظات المحررة خلال الفترة القادمة لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المختلفة في الجوانب الإنسانية والإغاثية للمحتاجين، مشيداً بـالتحسن الأمني الملحوظ الذي تعيشه المحافظة في الفترة الحالية.







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