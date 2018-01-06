وسم #القطاع_الخاص يرفع مطالب الموظّفين إلى الشركات للتفاعل مع الأوامر الملكية

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

رفع العديد من موظفي القطاع الخاص والشركات، مطالباتهم للتفاعل مع الأوامر الملكية، الصادرة السبت 6 كانون الثاني/يناير الجاري، بعدما تفاعلت بعض الشركات بمنح الموظفين بدل غلاء المعيشة بمقدار 500 ريال.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع وسم القطاع الخاص، الذي دخل قائمة الأكثر تداولاً في السعودية على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، مشيرين إلى أنّهم “يعانون أيضاً من الغلاء، الذي طال أسعار المواد الغذائية ونحوه”.

وناشد أحد المغردين، بمساواة القطاع الخاص مع أبناء الوطن بالقطاع الحكومي، وصرف بدل غلاء المعيشة لهم، فيما دعا آخرون إلى التفاعل مع الأوامر الملكية، وتحسين وضع موظفي القطاع الخاص، لافتين إلى أنَّ “موظّفي القطاع الخاص، يتأثرون أيضًا بسبب زيادة أعباء المعيشة”.

وتمنّى آخرون أن تحذوا شركات القطاع الخاص، حذو مثيلاتها التي تفاعلت مع الأمر الملكي، وقررت صرف مبلغ 500 ريال لموظفيها كبدل غلاء معيشة.

يذكر أنَّ الشركات في القطاع الخاص، تفاعلت مرارًا مع الأوامر الملكية، ومن بين تفاعلاتها تلك، كان صرف رواتب إضافية، في عهد الملكة عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.







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