وظائف إدارية بفروع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة بالرياض، وبفرعها في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مسؤول إدخال بيانات (للرجال/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، أو ما يعادلها.

مساعد أول معمل الحاسب الآلي (للرجال/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

كبير مشغلي حاسب آلي (للرجال/ الأحساء): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

مساعد بحث ثاني (للنساء/ الأحساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الصحية، إدارة الصحة، المعلوماتية الصحية، الصحة العامة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 17 ربيع الثاني 1439هـ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 جمادى الأولى 1439هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنا.







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