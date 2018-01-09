وظائف إدارية شاغرة لدى شركة إميرسون بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين مخزن: شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص إدارة المستودعات.

– مخطط مشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، أو الهندسة).

– مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، والكهربائية، والميكانيكية، أو الأجهزة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).







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